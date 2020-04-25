Назначен новый заместитель председателя Комитета науки МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК. Им стал Булат Кенесов, ранее занимавший должность директора Центра физико-химических методов исследования и анализа КазНУ им. аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровых изменениях в ведомстве сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов на своей странице в Facebook .

Новый зампред Комитета науки является выпускником КазНУ им. аль-Фараби. В 2007 году Булат Нурланович защитил кандидатскую диссертацию, в 2012 году ему было присвоено ученое звание ассоциированного профессора (доцента), а в 2017 году – профессора. Стажировался в Wageningen University (Нидерланды), Iowa State University (США), University of Barcelona (Испания) и Gdansk University of Technology (Польша).

Булат Кенесов – автор более 100 научных работ, включая 26 статей в престижных международных научных журналах, из которых 13 – опубликовано в авторитетных из первого квартиля. Его индексы Хирша составляют 11 (Web of Science) и 13 (Scopus). Под его руководством были защищены 1 кандидатская диссертация и 5 Ph.D диссертаций. Он также является лауреатом Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (2014), имеет благодарственное письмо от Президента Республики Казахстан (2019), является активным членом Совета молодых ученых (СМУ) при МОН РК.



