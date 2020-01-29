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Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска
29 Января 2020 14:52
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На должность заместителя акима города Усть-Каменогорска назначен Эльдар Толеубеков, до этого работавший директором областного Дома дружбы - Центра общественного согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Эльдар Толеубеков на должности заместителя акима города будет руководить социальной сферой.
Э.Толеубеков родился в 1967 году в Усть-Каменогорске. В 2005-2010 годах работал на должности заместителя руководителя городского отдела культуры и развития языков. С 2010 года трудился на посту директора Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы - Центра общественного согласия.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Назначения,
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