Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На должность заместителя акима города Усть-Каменогорска назначен Эльдар Толеубеков, до этого работавший директором областного Дома дружбы - Центра общественного согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эльдар Толеубеков на должности заместителя акима города будет руководить социальной сферой.

Э.Толеубеков родился в 1967 году в Усть-Каменогорске. В 2005-2010 годах работал на должности заместителя руководителя городского отдела культуры и развития языков. С 2010 года трудился на посту директора Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы - Центра общественного согласия.