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Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска

29 Января 2020 14:52
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Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На должность заместителя акима города Усть-Каменогорска назначен Эльдар Толеубеков, до этого работавший директором областного Дома дружбы - Центра общественного согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Эльдар Толеубеков на должности заместителя акима города будет руководить социальной сферой.

Э.Толеубеков родился в 1967 году в Усть-Каменогорске. В 2005-2010 годах работал на должности заместителя руководителя городского отдела культуры и развития языков. С 2010 года трудился на посту директора Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы - Центра общественного согласия.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Назначения,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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