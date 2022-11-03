Назначен новый заместитель акима Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске назначили нового заместителя акима города по оперативным вопросам и строительству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, должность занял 38-летний Адильбек Аубакиров.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева. Трудовую деятельность начал в 2004-м году в частной организации. В разные годы занимал должность руководителя отдела водоснабжения, заместителя и руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. С августа 2021-го года и до настоящего назначения являлся советником директора филиала «Есіл су».

А.Аубакиров сменил в должности Жанболата Батырбекова. Он проработал заместителем акима города ровно год - с сентября 2021-го по сентябрь 2022-го. Сейчас является заместителем руководителя управления финансов.



