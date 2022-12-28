Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области назначили нового заместителя региона. Им стал Бауржан Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До настоящего назначения Бауыржан Асанов занимал должность акима Абайского района. Он будет курировать вопросы аграрно-промышленного комплекса, земельные, ветеринарии и природопользования.

Бауржан Асанов родился в 1968 году в Караганде. В 1992 году окончил Московскую ветеринарную академию имени К. И. Скрябина.

В 2003-м получил диплом юриста в Карагандинском государственном университете имени Е. А. Букетова. В 2009-м окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. В 2019 году получил образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Доктор делового администрирования. По специальности ветеринарный врач, юрист, экономист.

На госслужбе с 2006 года. В разные годы руководил отделами сельского хозяйства и земельных отношений города Караганды, управлением сельского хозяйства Карагандинской области, управлением политики занятости населения департамента занятости населения Министерства труда и соцзащиты населения РК в Астане, управлением ветеринарии Карагандинской области.

С декабря 2017 года и до нынешнего назначения работал акимом Абайского района.

Фото: акимата Карагандинской области



