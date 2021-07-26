Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - У акима Карагандинской области новый заместитель. Им стал Вадим Басин. Ранее он работал исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау». В новой должности будет курировать вопросы энергетики, ЖКХ, индустриально-инновационной политики и инвестиций, ЧС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Своего нового заместителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Вадим Басин родился в 1962 году. У него два высших образования: в 1985 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ», в 1990-м – Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «промышленная электроника».

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Трудился на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию.

В 2003 году стал главным энергетиком АО «Испат-Кармет».

С 2011 года занимал должность директора по ремонтам дирекции управления АО «АрселорМиттал Темиртау.

В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау», затем директором по производству дирекции управления этой же компании.

С 2017 года работал исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау».

Вадим Басин удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері», награждён орденами «Отан» и «Құрмет».