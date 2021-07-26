Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

26 Июля 2021 09:35
Поделиться:
Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - У акима Карагандинской области новый заместитель. Им стал Вадим Басин. Ранее он работал исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау». В новой должности будет курировать вопросы энергетики, ЖКХ, индустриально-инновационной политики и инвестиций, ЧС, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане
Улица Дукенулы временно перекрыта из-за ремонта в столице Розыгрыш двух iPhone12 среди вакцинированных столицы пройдет 24 июля Новый маршрут запустят в столице

Своего нового заместителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Вадим Басин родился в 1962 году. У него два высших образования: в 1985 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «электрификация и автоматизация горных работ», в 1990-м – Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «промышленная электроника».

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Трудился на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию.

В 2003 году стал главным энергетиком АО «Испат-Кармет».

С 2011 года занимал должность директора по ремонтам дирекции управления АО «АрселорМиттал Темиртау.

В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау», затем директором по производству дирекции управления этой же компании.

С 2017 года работал исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау».

Вадим Басин удостоен звания «Қазақстанның Еңбек Ері», награждён орденами «Отан» и «Құрмет».


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Акимат   #Назначения  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Опубликован список нарушающих карантин заведений в Нур-Султане
Улица Дукенулы временно перекрыта из-за ремонта в столице
Розыгрыш двух iPhone12 среди вакцинированных столицы пройдет 24 июля
Новый маршрут запустят в столице
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Премьер-министр Италии дал «жесткий» ответ противникам вакцинации
3 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
4 Коллективный иммунитет в Вооруженных Силах создан - Альбек Манабаев
5 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
Читайте также
За выборами в Карагандинской области следят около 400 наблюдателей и доверенных лиц
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив