Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель акима Карагандинской области. Им стал Алишер Абдыкадыров. Он будет курировать вопросы по промышленности, развитию МСБ, индустриализации и инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алишер Абдыкадыров окончил бакалавриат МГУ им. Ломоносова по специальности «Экономика», магистр экономики.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в должности эксперта Комитета по инвестициям Министерства индустрии новых технологий. В 2013 году он занял пост заместителя директора департамента стратегического планирования этого же министерства. С ферваля 2014 года по июль 2015 года был заместителем председателя комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию.

Затем до июля 2016 года, занимал должность руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

С 2016 года по 2019 был руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана. До настоящего назначения занимал пост председателя правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry».