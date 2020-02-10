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Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

10 Февраля 2020 11:57
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Назначен новый заместитель акима Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель акима Карагандинской области. Им стал Алишер Абдыкадыров. Он будет курировать вопросы по промышленности, развитию МСБ, индустриализации и инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алишер Абдыкадыров окончил бакалавриат МГУ им. Ломоносова по специальности «Экономика», магистр экономики.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в должности эксперта Комитета по инвестициям Министерства индустрии новых технологий. В 2013 году он занял пост заместителя директора департамента стратегического планирования этого же министерства. С ферваля 2014 года по июль 2015 года был заместителем председателя комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию.

Затем до июля 2016 года, занимал должность руководителя управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области.

С 2016 года по 2019 был руководителем управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана. До настоящего назначения занимал пост председателя правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry».


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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Назначения,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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