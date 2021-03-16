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    20:06, 15 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый заместитель акима Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу своего нового заместителя Наримана Таушова, назначенного на должность по согласованию с Администрацией Президента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Обозначив задачи, стоящие перед новым заместителем, глава региона отметил: «Считаю, что Нариман Бахытович как компетентный руководитель, человек с огромным опытом работы достоин этой должности и возлагаю на него большое доверие».

    Сообщив, что работавшая заместителем акима Атырауской области Айгуль Ажигалиева освобождена от этой должности в соответствии с изменениями, внесенными в принципы ротации государственных служащих.

    Нариман Таушов родился в 1967 году в селе Енбекшил Курмангазинского района Атырауской области. Образование высшее: окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства» и Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисулы по специальности «правоведение».

    Трудовой путь начал в 1993 году налоговым инспектором государственной налоговой инспекции по городу Уральску.

    В 1994-2001 годах работал в Налоговом комитете по Западно-Казахстанской области на должностях заместителя начальника отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя председателя Комитета.

    В 2001-2002 годах возглавлял Налоговый комитет Мангистауской области, в 2002-2005 годах был председателем Налогового комитета Западно-Казахстанской области.

    В 2005-2007 годах работал руководителем управления финансового контроля и государственных закупок Западно-Казахстанской области, в 2007-2010 годах занимал должность председателя Налогового комитета Атырауской области, в 2010-2013 годах руководил налоговым управлением города Уральска.

    В 2013-2015 годах был советником председателя АО «Аккамыс», в 2015-2020 годах возглавлял департамент государственного имущества и приватизации Атырауской области Комитета государственного имущества и приватизации.

    С марта 2020 года по настоящее время работал на должности председателя ревизионной комиссии по Атырауской области.

    В 2008 году награжден нагрудным знаком отличника налоговой службы Республики Казахстан.

    Нариман Бахытович является ветераном афганской войны. Награжден медалями «От благодарного афганского народа», «За отличие в воинской службе», «15-летие вывода Советских войск из Афганистана».


    Теги:
    Атырауская область Назначения Акимат Главная
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