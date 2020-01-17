Назначен новый заместитель акима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен новый заместитель акима Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня аким области Махамбет Досмухамбетов представил активу региона нового заместителя - Ержана Абылханова. Новый заместитель входит в президентский молодежный кадровый резерв.

Ержан Абылханов, 1984 года рождения, стипендиат программы «Болашак», учился в Малайзийском технологическом университете. До нынешнего назначения работал директором департамента по недропользованию Министерства энергетики РК.