Назначен новый заместитель акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией Президента РК заместителем акима города Алматы назначена Нусупова Асем Бековна, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Асем Нусупова родилась 1 мая 1975 года в городе Алматы. Является выпускницей Казахского государственного университета им. аль-Фараби, окончила магистратуру и аспирантуру по специальности «Экономика и менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 1999 году с должности ассистента Казахского государственного университета им. аль-Фараби, в 2001 году назначена главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, в период с 2002 по 2003 годы занимала должность заведующей сектором Центра системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2003-2005 годы - советник министра финансов Республики Казахстан, (по совместительству) советник Организационно-экспертной группы при Секретариате ЕврАзЭС по формированию Единого экономического пространства.

Также в 2005 году была советником Премьер-Министра Республики Казахстан, руководителем группы советников Премьер-Министра.

В 2006 году - заведующая сводным аналитическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В период с 2007 по 2008 годы занимала должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, позже до 2016 года была заместителем генерального директора по экономике и финансам АО «КазТрансОйл».

В период с 2016 по 2019 годы Асем Нусупова была заместителем акима Восточно-Казахстанской области. В 2020 году работала на должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан, последняя занимаемая должность - вице-министра здравоохранения Республики Казахстан (с октября 2020-го по февраль 2022 года).