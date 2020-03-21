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Назначен новый заместитель акима Актюбинской области

21 Марта 2020 11:11
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Назначен новый заместитель акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Актюбинской области по социальным вопросам вместо Марата Токжанова, ранее занимавшего эту должность, назначен Мейрамбек Шермаганбет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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48-летний Мейрамбек Шермаганбет является выпускником Кызылординского педагогического института имени Коркыт ата, Международного казахско-турецкого университета имени Ахмета Яссауи.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы села Кенес Жанакорганского района Кызылординской области, работал заместителем директора по воспитательной работе данной школы. Руководил отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Жанакорганского района Кызылординской области, аппаратом акима Жанакорганского района.

В разные годы работал заместителем руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителем департамента образования Кызылординской области, управления по развитию языков, директором департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

Также занимал должность руководителя КГУ «Управление делами аппарата акима Актюбинской области».

С 2016 года до нового назначения работал акимом Кобдинского района.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Назначения,
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Самал Ендибаева

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