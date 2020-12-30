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    Назначен новый состав руководящих органов АТФБанка

    30 Декабря 2020, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередном общем собрании акционеров АТФБанка был избран новый состав Совета директоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    В состав Совета директоров АТФБанка вошли:

    1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – председатель Совета директоров;

    2. Ербол Орынбаев – член Совета директоров;

    3. Евгений Пан – член Совета директоров;

    4. Айбек Кайып – член Совета директоров;

    5. Жаркинбек Азбеков – член Совета директоров – независимый директор;

    6. Марат Джауханов – член Совета директоров – независимый директор.

    На первом собрании Совета директоров 30 декабря был также назначен новый состав правления АТФБанка. В него вошли по совместительству действующие члены правления Jýsan Bank:

    1. Галия Маханова – председатель правления;

    2. Владислав Ежов – первый заместитель председателя правления;

    3. Алимжан Альмамбетов – заместитель председателя правления;

    4. Мирас Шайхысламов – заместитель председателя правления;

    5. Аскар Хамидуллин – заместитель председателя правления;

    6. Денис Середенко – заместитель председателя правления;

    7. Максат Сайлыбаев – управляющий директор.

    Ранее сообщалось, что после получения одобрения Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка.

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