Назначен новый состав руководящих органов АТФБанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередном общем собрании акционеров АТФБанка был избран новый состав Совета директоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.
В состав Совета директоров АТФБанка вошли:
1. Шигео Катсу (Shigeo Katsu) – председатель Совета директоров;
2. Ербол Орынбаев – член Совета директоров;
3. Евгений Пан – член Совета директоров;
4. Айбек Кайып – член Совета директоров;
5. Жаркинбек Азбеков – член Совета директоров – независимый директор;
6. Марат Джауханов – член Совета директоров – независимый директор.
На первом собрании Совета директоров 30 декабря был также назначен новый состав правления АТФБанка. В него вошли по совместительству действующие члены правления Jýsan Bank:
1. Галия Маханова – председатель правления;
2. Владислав Ежов – первый заместитель председателя правления;
3. Алимжан Альмамбетов – заместитель председателя правления;
4. Мирас Шайхысламов – заместитель председателя правления;
5. Аскар Хамидуллин – заместитель председателя правления;
6. Денис Середенко – заместитель председателя правления;
7. Максат Сайлыбаев – управляющий директор.
Ранее сообщалось, что после получения одобрения Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка.