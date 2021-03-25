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    Назначен новый руководитель управления жилья Шымкента

    25 Марта 2021, 18:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Шымкент руководителем городского управления жилья назначен Азамат Рысжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

    Руководитель аппарата акима города Г. Мауленкулов представил коллективу нового руководителя управления и пожелал ему успехов в работе.

    Азамат Жакипбекович Рысжанов родился в 1988 году в Южно-Казахстанской области. Образование - высшее, магистр права. Учился в КарГУ имени Е. Букетова и Пенсильванском университете в США.

    Трудовой путь начал экспертом в управлениях Министерства юстиции РК. Затем работал главным экспертом, руководителем управления, заместителем директора, советником министра, заместителем руководителя департамента юстиции по городу Шымкент.

    Также был консультантом, главным экспертом департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангыстауской области.

    С 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК.


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    Акимат Назначения Шымкент
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