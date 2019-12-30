Назначен новый руководитель управления земельных отношений Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Экс-аким Каркаралинского района Калел Максутов возглавил областное управление земельных отношений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровых изменениях сообщил на аппаратном совещании аким области Женис Касымбек.

Калел Максутов родился 23 мая 1964 года в селе Бакты Каркаралинского района Карагандинской области. Образование высшее. Окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальностям «юриспруденция» и «бакалавр экономики».

Трудовую деятельность начал водителем Каркаралинского автотранспортного предприятия. С 1987 по 1993 годы работал в комсомольских органах. Затем был председателем комитета по делам молодёжи Карагандинской областной администрации, заместителем начальника областного Управления по делам молодёжи, туризма и спорта, заместителем главы администрации Мичуринского района, заместителем акима Абайского района, начальником областного Управления информации и общественного согласия.

С 1999 по 2009 год работал в различных учреждениях Атырауской области. Занимал должности заместителя акима г. Атырау, акима г. Кульсары Жылойского района, заместителя директора департамента предпринимательства и промышленности, начальника Управления по мобилизационной работе, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий.

В 2009-2011 годах являлся заместителем акима Караганды. На протяжении восьми лет, с мая 2011 года по декабрь 2019, работал акимом Каркаралинского района.