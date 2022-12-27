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    Назначен новый руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области

    27 Декабря 2022, 19:41

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Джигитеков Нурби Рахметханович назначен руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    55-летний Нурби Джигитеков - уроженец Жамбылского района Жамбылской области.

    В 1992 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «механизация гидромелиоративных работ», в 2002 году – Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави по специальности «юриспруденция», в 2016 году – Кыргызский национальный аграрный университет имени К. И. Скрябина по специальности «агрономия».

    В разные годы работал инженером-механиком животноводческого комплекса совхоза «Аса» в Жамбылском районе, инженером-механиком, главным специалистом Жамбылского районного управления сельского хозяйства, ведущим специалистом, главным специалистом - государственным инспектором по техническому надзору Жамбылского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, заместителем начальника, начальником Жамбылской районной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

    Возглавлял Жамбылскую областную территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

    С марта 2021 года занимал должность руководителя территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК по городу Алматы.


    Фото: Жамбылский областной акимат

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Назначения Сельское хозяйство
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