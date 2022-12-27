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Назначен новый руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области

27 Декабря 2022, 19:41
Назначен новый руководитель управления сельского хозяйства Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Джигитеков Нурби Рахметханович назначен руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

55-летний Нурби Джигитеков - уроженец Жамбылского района Жамбылской области.

В 1992 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «механизация гидромелиоративных работ», в 2002 году – Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави по специальности «юриспруденция», в 2016 году – Кыргызский национальный аграрный университет имени К. И. Скрябина по специальности «агрономия».

В разные годы работал инженером-механиком животноводческого комплекса совхоза «Аса» в Жамбылском районе, инженером-механиком, главным специалистом Жамбылского районного управления сельского хозяйства, ведущим специалистом, главным специалистом - государственным инспектором по техническому надзору Жамбылского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, заместителем начальника, начальником Жамбылской районной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

Возглавлял Жамбылскую областную территориальную инспекцию Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

С марта 2021 года занимал должность руководителя территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК по городу Алматы.


Фото: Жамбылский областной акимат


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