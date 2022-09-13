Назначен новый руководитель управления экономики и бюджетного планирования ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Новым руководителем управления экономики и бюджетного планирования назначен Фархад Бельбеев, ранее занимавший должность заместителя начальника ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Бельбеев Фархад Касымович родился 7 июня 1989 года. В 2007 году окончил Семипалатинский финансово-экономический колледж имени Р. Байсеитова по специальности «экономист - бухгалтер», в 2010 году - Казахскую финансово-экономическую академию по специальности «учет и аудит», в 2022 году - магистратуру в ВКУ им. Аманжолова по специальности «юриспруденция».

Свою трудовую деятельность Фархад Бельбеев начал в августе 2007 года менеджером филиала ТОО «Альянс RetaiIGroup».

С ноября 2007 года - на государственной службе. В разные годы занимал должности ведущего специалиста, заместителя акима сельского округа, руководителя аппарата акима, отдела экономики и бюджетного планирования Бородулихинского района.

С марта 2018 года работал руководителем отдела инвестиционной политики и отраслей материального производства в управлении экономики и бюджетного планирования ВКО, с марта 2019 года был заместителем руководителя управления.