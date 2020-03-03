Назначен новый руководитель СПК «Атырау»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Общим голосованием совета директоров председателем СПК «Атырау» назначен Нурлыбек Алтынбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлыбек Алтынбеков имеет высшее образование, в разные годы занимался бизнесом, занимал руководящие должности в таких крупных компаниях, как АО «Самрук-Энерго», АО «Казмунайгаз Барлау Өндіру».

Глава региона Махамбет Досмухамбетов выразил уверенность, что, вступив на новую должность, Нурлыбек Алтынбеков сделает все возможное для развития социально-предпринимательской корпорации «Атырау».

Также аким Атырауской области обозначил задачи перед СПК. Это привлечение новых инвестиций и внедрение новых технологий, развитие сферы МСБ, увеличение числа проектов в сфере промышленного производства.