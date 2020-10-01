Назначен новый руководитель Республиканского центра космической связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (АКК МЦРИАП) РК Баубек Оралмагамбетов представил коллективу АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) нового руководителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приказом Председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК с 1 октября 2020 года Председателем Правления АО «РЦКС» назначен Жуйриктаев Малик Куанышбекович, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

Малику Жуйриктаеву 47 лет. Окончил Алматинский энергетический институт, факультет радиотехники и связи по специальности инженер-электронщик, Алматинский государственный университет им. Абая, специальность экономист-менеджер.

Начал трудовую деятельность в 1995 году в Алматинской областной дирекции телекоммуникаций.

Прошел путь от рядового инженера до руководителя региональных подразделений ведущих предприятий связи Казахстана. Работал на различных руководящих должностях в системе НАК «Казактелеком», АО «Транстелеком», частных структурах.

В период с 2017 года по 2019 годы трудился в АО «РЦКС» в должности вице-президента по коммерческим вопросам, руководителя аппарата.

До назначения Председателем Правления АО «РЦКС» работал заместителем генерального директора ТОО «Востоктелеком» в АО «Казахтелеком».

Стаж работы М.К. Жуйриктаева составляет 25 лет, из них 17 лет в отрасли связи. Награжден почетным знаком «Үздік байланысшы».

Во время встречи с коллективом АО «РЦКС» руководитель Аэрокосмического комитета поблагодарил за работу прежнего Председателя Правления Бауыржана Кудабаева и пожелал специалистам космической связи Казахстана новых трудовых успехов.