Назначен новый руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мурат Ахметов назначен руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Нового руководителя представил Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов. Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова, кандидат юридических наук. С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области. В 2005-2007 годы начальник департамента Генеральной прокуратуры РК. С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре г. Нур-Султан, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. В 2014-2019 годах был руководителем Антикоррупционной службы по Южно-Казахстанской области. До нынешнего назначения являлся руководителем 1 департамента Агентства РК по противодействию коррупции.