Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Назначен новый руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы

    11 Июня 2021, 15:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мурат Ахметов назначен руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    Нового руководителя представил Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов. Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова, кандидат юридических наук. С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области. В 2005-2007 годы начальник департамента Генеральной прокуратуры РК. С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре г. Нур-Султан, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. В 2014-2019 годах был руководителем Антикоррупционной службы по Южно-Казахстанской области. До нынешнего назначения являлся руководителем 1 департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

    Автор:

    Коррупция Назначения Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка