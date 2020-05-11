Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Назначен новый руководитель центрального аппарата партии «Nur Otan»

    11 Мая 2020, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем центрального аппарата партии «Nur Otan» назначен Мади Оспанов, сообщает пресс-служба партии. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Мади Оспанов родился в 1978 году в городе Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

    Имеет значительный опыт работы в структуре партии «Nur Otan». С 2013 по 2018 годы возглавлял юридическую службу партии. С 2018 по 2019 годы - руководитель Центрального аппарата «Nur Otan».

    В разные годы работал в Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Счетном комитете, Министерстве финансов.

    Ранее занимавший данную должность Ануар Ускенбаев освобожден по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

    Автор:

    Нур Отан Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами