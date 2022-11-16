Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Назначен новый руководитель аппарата МВД РК

    16 Ноября 2022, 20:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата Министерства внутренних дел назначен генерал-майор полиции Бекиев Онал Ботаевич.

    Онал Бекиев работал заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, департамента кадровой политики МВД, департамента полиции на транспорте. В октябре 2019 года был назначен начальником департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК.

    Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата ведомства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

    Министр подчеркнул важность координации служб, информационно-аналитического обеспечения министерства, разработки новых подходов и внутрисистемных изменений в ведомстве.

    Фото: polisia.kz
    Назначения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО
    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
    Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
    Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    Новости партнеров