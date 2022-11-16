Назначен новый руководитель аппарата МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность руководителя аппарата Министерства внутренних дел назначен генерал-майор полиции Бекиев Онал Ботаевич.

Онал Бекиев работал заместителем начальника департамента внутренних дел Алматинской области, департамента кадровой политики МВД, департамента полиции на транспорте. В октябре 2019 года был назначен начальником департамента полиции на транспорте Министерства внутренних дел РК.

Глава ведомства отметил большой опыт работы нового руководителя аппарата ведомства на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.

Министр подчеркнул важность координации служб, информационно-аналитического обеспечения министерства, разработки новых подходов и внутрисистемных изменений в ведомстве.

Фото: polisia.kz



