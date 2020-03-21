Назначен новый руководитель аппарата акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Актюбинской области Ондасына Уразалина на должность руководителя аппарата акима области назначен 53-летний Амангельды Нугманов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Амангельды Нугманов - уроженец Мартукского района Актюбинской области. Окончил университет «Кайнар», Академию международных правоохранительных органов (г. Будапешт), Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал председателем комитета по делам молодежи акимата Мартукского района. Работал сотрудником таможенного управления Актюбинской области, начальником управления департамента по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела Агентства таможенного контроля, заместителем руководителя управления по управлению кадрами департамента таможенного контроля по Карагандинской области, начальником управления кадров департамента таможенного контроля ЗКО.

Также возглавлял департамент таможенного контроля по столице, департамент таможенного контроля по Жамбылской области, департамент таможенного контроля Павлодарской области, работал председателем ГУ «Ревизионная комиссия по Западно-Казахстанской области», руководителем департамента внутреннего государственного аудита по городу Нур-Султан.

До назначения на должность руководителя аппарата акима Актюбинской области был руководителем департамента Комитета внутреннего государственного аудита Минфина РК по Актюбинской области.