Назначен новый руководитель антикоррупционной службы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов представил активу области нового руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области, им стал Мырзалы Серикжан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялось специальное совещание по вопросам противодействия коррупции. Во встрече приняли участие руководители правоохранительных органов, областных управлений, акимы городов и районов, а также представителей бизнес сектора и НПО.

«Серикжан Мырзалы имеет широкий опыт работы как в правоохранительных органах, так и в непосредственно Костанайской области. Поэтому, без сомнений, знает специфику региона, которая должна помочь ему в эффективном достижении поставленных целей»,– отметил в ходе встречи Олжас Бектенов.

Мырзалы Серикжан Қуанышбекұлы родился в 1979 году. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах Павлодарской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Костанайской областях. Имеет государственную награду «Жауынгерлік ерлігі үшін» и другие.

Вместе с тем, в ходе заседания Олжас Бектенов обратил внимание на основные направления Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, утвержденная накануне Главой государства.

«Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики, на прошедшей коллеги Агентства Президент страны призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности, а также поставил ряд задач перед уполномоченными органами по усилению системной работы с обращениями предпринимателей и общественности», - отметил в ходе встречи с активом региона Олжас Бектенов.

По словам акима области Архимеда Мухамбетова, вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле, все актуальные инициативы Агентства и Департамента будут всесторонне поддержаны и реализованы совместными усилиями.