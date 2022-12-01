Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Назначен новый ректор Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати

    1 Декабря 2022, 07:35

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ректором самого крупного высшего учебного заведения в Жамбылском регионе – Dulaty University стал Мухтар Байжуманов. Нового руководителя представил коллективу университета вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования.

    Байжуманов Мухтар Казбекович родился 3 марта 1965 года в Талдыкорганской области. Окончил физико-математический факультет Жетысуского педагогического института им. И. Жансугурова.

    Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем математики в школе Коксуского района Алматинской области.

    1991-2000 гг. – преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан Талдыкорганского государственного университета.

    1996-1997 гг. – научный сотрудник КазНУ имени Аль-Фараби.

    2000-2001 гг. – старший преподаватель КазНТУ им. К. Сатпаева.

    2001-2011 гг. – работал в аппарате МОН РК.

    Главный специалист Управления высшего и послевузовского образования. Начальник отделов: Гособразовательного заказа; Лицензирования; Гос. аттестации вузов.

    Начальник управления: Высшего и послевузовского образования; Постлицензионного контроля Комитета по контролю в сфере образования и науки;

    Заместитель председателя Комитета и и.о. председателя Комитета МОН РК.

    2012- 2018 гг. – председатель правления - ректор АО «Академии гражданской авиации»

    2020-2021 гг. – председатель правления – ректор университета Шакарима.

    2021- 2022 гг. – председатель правления – ректор Казахского университета технологии и бизнеса.

    Фото: t.me/gylym_jogary_bilim
    Жамбылская область Вузы Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спектакль «Клетка» показали в жамбылском театре - акция «16 дней против насилия»
    Свыше 90% жамбылских детей до шести лет обеспечены дошкольным воспитанием
    Назначены члены Высшей аудиторской палаты РК
    Для детей Жамбылской области работают 78 внешкольных учреждений
    Популярное
    1 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
    2 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
    3 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
    4 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    5 Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ
    Новости партнеров