Назначен новый ректор Карагандинского университета имени Е.А.Букетова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский университет имени Е.А.Букетова возглавил доктор юридических наук, профессор Нурлан Дулатбеков. До этого назначения он был депутатом Мажилиса Парламента от партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов представил профессорско-преподавательскому составу Карагандинского университета нового ректора.

- Решением республиканской конкурсной комиссии и моим распоряжением ректором Карагандинского университета назначен Нурлан Дулатбеков. Нурлан Орынбасарович сделает всё возможное, чтобы выполнить задачи, поставленные Президентом в сфере образования. Я считаю, что прежде всего необходимо проанализировать и утвердить новую стратегию вуза. Во-вторых, нужно уделять внимание кадровому обеспечению и укреплять его. И третий вопрос - повышение зарплаты педагогов, - обозначил приоритеты в работе Асхат Аймагамбетов.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил Нурлана Дулатбекова с назначением:

- Результаты выборов и решение МОН РК стали подтверждением вашего высокого авторитета в научной сфере, признанием ваших заслуг и профессиональных достижений. Большой жизненный опыт и стаж работы на руководящих должностях, научные работы и исследования позволят вам поднять университет на новый уровень. И мы готовы в этом помогать. Поздравляю вас с назначением, желаю успехов и плодотворной работы на новой должности!

Нурлан Дулатбеков родился в 1962 году в селе Аксу-Аюлы Карагандинской области.

В 1984 году окончил КарГУ имени Е. А. Букетова по специальности «правоведение», в 1992-м - аспирантуру института философии и права Академии наук РК.

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК, академик Академии педагогических наук Казахстана.

Педагогическую деятельность начал в 1986 году в качестве преподавателя Карагандинского государственного университета. Затем работал заведующим кафедрой юридического факультета этого вуза.

С 1996 по 2013 год был ректором Карагандинского университета «Болашак».

Дважды избирался депутатом Карагандинского областного маслихата, был секретарём облмаслихата.

С 2016 года и до настоящего назначения являлся депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии Nur Otan, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.

Нурлан Дулатбеков - автор более 200 научных трудов. Кавалер ордена «Достык».

- Карагандинский университет для меня не просто должность - это моя альма-матер. Каковы бы ни были мои достижения, они связаны с этим вузом. Хочу пообещать, что сделаю вместе с вами всё для процветания университета. Впереди нас ждёт много работы, - обратился к преподавателям Карагандинского университета Нурлан Дулатбеков.