Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Назначен новый президент аэропорта Алматы

    7 Мая 2021, 00:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мете Еркал назначен президентом - генеральным директором Международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу TAV Airports.

    Мете Еркал окончил финансовый факультет Университета Южного Иллинойса в 1993 году. Получил опыт в качестве стажера по менеджменту в компании Blinder & Robinson Co. в Сент-Луисе и работал менеджером маршрутов в Нью-Йорке и Париже в Turkish Airlines.

    С 1995 по 1999 год Мете Еркал занимал должность заместителя генерального директора по продажам и услугам во время приватизации Havaş Ground Handling и в партнерстве со Swissport.

    Позже он присоединился к Çelebi Air Services в качестве коммерческого директора с 1999 по 2002 год.

    Работая директором по маркетингу в ATA Holding в течение трех лет до прихода в TAV Airports, он был менеджером по координации операций в TAV Airports Holding и генеральным менеджером TAV Грузия с 2009 по 2021 год.

    Также является членом Американской ассоциации маркетинга.

    Ранее сообщалось , что компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп международного аэропорта Алматы.

    Алматы – первый аэропорт в портфеле TAV, которым компания будет управлять на праве собственности, а не на основе временного договора концессии.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Назначения Транспорт Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу