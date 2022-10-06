Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Назначения

    Назначен новый посол Казахстана в Великобритании

    6 Октября 2022, 16:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Магжан Жанботаулы Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы. Окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, магистратуру Школы государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

    Свою дипломатическую службу начал в 1996 году с должности референта, затем продолжил в качестве атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений МИД РК. С 1998 по 1999 годы был третьим, вторым секретарем Управления ООН и международных экономических организаций МИД РК.

    С 1999 по 2003 годы работал консультантом протокольной службы Администрации Президента РК.

    С 2003 по 2005 годы являлся главным экспертом Группы организационного и документационного обеспечения Канцелярии Президента РК.

    С 2005 по 2012 годы работал в Центре внешней политики Администрации Президента РК, где начинал главным экспертом и дослужился до заведующего Центром.

    С 2013 по 2016 годы был советником Президента РК - заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК.

    В 2016-2020 годы был Послом Казахстана в Нидерландах и Постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

    До назначения Послом Казахстана в Великобритании с 2020 года являлся Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Назначения Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Аккенженов назначен вице-министром энергетики РК
    Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    «Жол жолға жалғасады, ел елге жалғасады» - глава МИД Беларуси встретил пословицей делегацию из Казахстана
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта