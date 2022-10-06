Назначен новый посол Казахстана в Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Магжан Жанботаулы Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы. Окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков, магистратуру Школы государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

Свою дипломатическую службу начал в 1996 году с должности референта, затем продолжил в качестве атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений МИД РК. С 1998 по 1999 годы был третьим, вторым секретарем Управления ООН и международных экономических организаций МИД РК.

С 1999 по 2003 годы работал консультантом протокольной службы Администрации Президента РК.

С 2003 по 2005 годы являлся главным экспертом Группы организационного и документационного обеспечения Канцелярии Президента РК.

С 2005 по 2012 годы работал в Центре внешней политики Администрации Президента РК, где начинал главным экспертом и дослужился до заведующего Центром.

С 2013 по 2016 годы был советником Президента РК - заведующим Центром внешней политики Администрации Президента РК.

В 2016-2020 годы был Послом Казахстана в Нидерландах и Постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

До назначения Послом Казахстана в Великобритании с 2020 года являлся Постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.