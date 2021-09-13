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    Назначен новый почетный консул Казахстана в Бельгии

    13 Сентября 2021, 08:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась церемония вручения экзекватуры и патента почетного консула Казахстана с консульским округом в провинциях Эно, Льеж, Люксембург и Намюр, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Новым почетным консулом Казахстана стал Оливье Вилокс – председатель, член совета директоров Торгово-промышленной палаты «BECI», в состав которой входят более 35 тысяч предприятий.

    Наряду с этим, О. Вилокс является членом совета директоров Федерации бизнеса Брюсселя и Валлонского союза предприятий.

    Посол Казахстана Маргулан Баймухан обсудил с новым почетным консулом РК конкретные планы по привлечению зарубежных инвестиций в экономику нашей страны, продвижение казахстанского экспорта, реализацию культурно-гуманитарных проектов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Бельгия
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