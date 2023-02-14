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    Назначен новый начальник управления полиции Петропавловска

    14 Февраля 2023, 14:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске назначили нового начальника управления полиции. Им стал 51-летний Ербол Тайбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, Ербол Тайбеков родился в Жамбылской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году с должности инспектора по делам несовершеннолетних. Трудился на различных должностях, в том числе руководящих, в разных регионах Казахстана.

    Начальник департамента Айдын Кабдулдинов пожелал новому начальнику управления полиции Петропавловска успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения ведомства.

    Ранее возглавлявший городское управление полиции Жандос Мухатов в январе был назначен заместителем начальника департамента полиции Улытауской области.


    Фото пресс-службы департамента полиции

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения МВД РК Регионы Петропавловск
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