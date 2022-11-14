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    Назначен новый начальник колонии «Черный беркут»

    14 Ноября 2022, 19:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новым начальником учреждения чрезвычайной безопасности «Черный беркут» стал майор Дархан Нурекешов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Костанайской области.

    Дархан Нурекешов назначен приказом председателя КУИС МВД РК генерал-майора юстиции Ешмагамбетова Жаната.

    Личному составу нового руководителя представил заместитель начальника ДУИС по Костанайской области Канат Есенов.

    Нурекешов Дархан Серикович в 2010 году закончил Костанайскую Академию КУИС МЮ РК. В органах внутренних дел работает с сентября 2006 года.

    Последняя занимаемая должность - заместитель начальника по воспитательной работе РГУ «Учреждение №41» КУИС МВД РК.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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