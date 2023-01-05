Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Федерации бокса Казахстана объявили имя нового наставника национальной мужской сборной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мырзагали Айтжанов — официально главный тренер мужской национальной сборной по боксу. На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который по собственному желанию покинул пост «рулевого» команды», - говорится в публикации пресс-службы Федерации.

Мырзагали Айтжанов является личным тренером бронзового призера Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова.

Мырзагали Кауланович Айтжанов возглавлял национальную сборную Казахстана с 2009 года по 2018 годы. С его именем связаны самые главные исторические успехи отечественной сборной.

Так, на Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира (четыре – в 2013-м году, одну – в 2017 году).

Мырзагали Айтжанов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

«Казахстанская федерация бокса благодарит Кайрата Сатжанова за проделанную работу и желает новому наставнику главной команды страны Мырзагали Айтжанову еще больших достижений чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх!», - сообщили в Федерации.

Кайрат Сатжанов с сентября 2021 года возглавлял национальную мужскую сборную РК. За это время казахстанские боксеры выиграли пять медалей на чемпионате мира-2021 в Белграде. В общекомандном медальном зачете, Казахстан в итоге занял второе место, а также занял второе общекомандное место на чемпионате Азии-2022 в Аммане.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan



