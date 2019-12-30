Назначен новый глава Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Габит Тажимуратов назначен председателем правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этой должности он сменил Радильбека Адимолду, возглавлявшего аэропорт столицы с 2017 года.

Ранее Габит Тажимуратов занимал должность заместителя председателя правления по инфраструктурному обеспечению Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Тажимуратов Габит Калиевич родился 23 марта 1972 года. В 1997 году окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. Москва, РФ) по специальности – техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей, в 2000 году Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы) по специальности – правоведение. В 2018 году окончил Международную Бизнес Школу «IBS Astana» и «EU», получив звание Магистра делового администрирования и диплом Европейского университета.

В разные годы занимал должности:

1993 – 1994 годы рабочий РЭУ - 5, г. Москва;

1994 – 1995 гг. рабочий 1-го разряда Су № 19, ГМП Мосинжстрой, г. Москва;

1998 - 1999 гг. ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы;

1999 – 2001 гг. главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация», г. Алматы;

2001-2002 гг. главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК г.Астана; 2002 - 2003 гг. начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2003 - 2008 гг. начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;

2008 - 2010 гг. начальник управления развития гражданской авиации Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;

2010 - 2014 гг. заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан.

2014 - 2015 гг. заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК). 2015 - 2019 гг. заместитель председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана».