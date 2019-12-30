+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен новый глава Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

30 Декабря 2019 16:30
Поделиться:
Назначен новый глава Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Габит Тажимуратов назначен председателем правления Международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сменился главный тренер ФК «Шахтёр»
Назначен новый руководитель управления земельных отношений Карагандинской области Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области Назначен новый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

В этой должности он сменил Радильбека Адимолду, возглавлявшего аэропорт столицы с 2017 года.

Ранее Габит Тажимуратов занимал должность заместителя председателя правления по инфраструктурному обеспечению Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Тажимуратов Габит Калиевич родился 23 марта 1972 года. В 1997 году окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. Москва, РФ) по специальности – техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей, в 2000 году Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алматы) по специальности – правоведение. В 2018 году окончил Международную Бизнес Школу «IBS Astana» и «EU», получив звание Магистра делового администрирования и диплом Европейского университета.

В разные годы занимал должности:

1993 – 1994 годы рабочий РЭУ - 5, г. Москва;

1994 – 1995 гг. рабочий 1-го разряда Су № 19, ГМП Мосинжстрой, г. Москва;

1998 - 1999 гг. ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы;

1999 – 2001 гг. главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация», г. Алматы;

2001-2002 гг. главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК г.Астана; 2002 - 2003 гг. начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2003 - 2008 гг. начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;

2008 - 2010 гг. начальник управления развития гражданской авиации Департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК, г.Астана;

2010 - 2014 гг. заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан.

2014 - 2015 гг. заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (управляющая компания по аэропортам РК). 2015 - 2019 гг. заместитель председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив