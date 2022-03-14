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    Назначен новый аким района в Алматинской области

    14 Марта 2022, 18:23

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Марат Сагымбек назначен акимом Панфиловского района Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Алматинской области Сагымбек Марат Рахимбердиулы назначен акимом Панфиловского района», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

    Марат Сагымбек родился в 1966 году. Образование высшее. Окончил Алматинский филиал Жамбылского технологического института легкой и пищевой промышленности, университет «Аулие ата» по специальностям – технология хранения и переработки зерна, юриспруденция.

    Трудовую деятельность начал строителем колхоза имени Кирова Панфиловского района. В разные годы работал заведующим кабинетом политического просвещения колхоза им.Кирова Панфиловского района, заместителем председателя, председателем Бирликского сельсовета народных депутатов, депутатом сельсовета, руководителем аппарата администрации Панфиловского района, заместителем председателя общественного фонда поддержки малого и среднего бизнеса города Жаркент.

    Также был инспектором пассажирского отдела таможни «Бахты» Панфиловского района, инспектором отдела таможенной охраны и режима таможни «Коргас» таможенного комитета Министерства финансов РК, паспортистом управления юстиции г. Талдыкорган, начальником отдела по делам религии, руководителем управления юстиции Панфиловского района, главным специалистом административно-правового отдела Департамента юстиции Алматинской области.

    С января 2022 года – руководитель межрайонного управления юстиции Панфиловского района.

    Распоряжением акима Алматинской области Умралиев Талгат Абенович освобожден от должности акима Панфиловского района по собственному желанию.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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