Назначен новый аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Назначен новый аким Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Им стал экс-председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Абылкаир Скаков. Нового главу региона представил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, отметивший, что занимаемый до этого пост акима Булат Бакауов освобожден от занимаемой должности.

Напомним, 17 января стало известно о том, что Булата Бакауова арестовали на 2 месяца. Его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций, сообщил государственный обвинитель в ходе заседания суда. За такое преступление по этой статье предусматривается заключение под стражей на пять-десять лет с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой должностью.

Ранее сообщалось, что в КНБ РК заведено уголовное дело в отношении Булата Бакауова.





Абылкаир Бактыбаевич Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области.

Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум (1995, финансист по налогам); Семипалатинский государственный университет им. Шакарима (2000, экономист и финансист); Казахский институт правоведения и международных отношений (2004, бакалавр-юрист); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва (2017, степень мастера делового администрирования «Master of Business Administration»).

Опыт на государственной службе (24 года), в том числе на руководящих должностях 15 лет:

- с 1995 по 2005 годы - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор, начальник отдела налоговой инспекции по Павлодарской области, заместитель председателя Налогового комитета по г. Павлодар;

- с 2005-2006 годы - председатель Налогового комитета по Качирскому району Павлодарской области;

- с 2006 по 2008 годы - заместитель директора департамента здравоохранения Павлодарской области (по экономике и финансам);

- с 2008 по 2010 годы - начальник Налогового управления по городу Павлодару Налогового департамента по Павлодарской области;

- с 2010 по 2012 годы - начальник Налогового департамента по Костанайской области;

- с 2012 по 2014 годы - заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

- с 2014 года по 2016 годы - руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана;

- с 1 декабря 2016 года - распоряжением Главы государства назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан (по экономике и финансам);

- с апреля 2019 года работал председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные и ведомственные награды: медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2014); Отличник налоговой службы (2011), Отличник финансовой службы (2012), Отличник государственной службы (2014).