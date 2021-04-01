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    Назначен новый аким Аль-Фарабийского района Шымкента

    1 Апреля 2021, 14:33

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной четвертой сессии маслихата города Шымкента депутаты единогласно поддержали кандидатуру Мынбаева Рашида Мамытовича, выдвинутую на должность акима Аль-Фарабийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата мегаполиса.

    Аким города Мурат Айтенов, принявший участие в работе сессии, поблагодарил народных избранников за поддержку кандидатуры Рашида Мынбаева, выдвинутой на должность акима района.

    Рашид Мынбаев родился в 1981 году в селе Шаян Байдибекского района ЮКО. Образование - высшее, юрист, экономист, магистр государственного и местного управления.

    Трудовой путь начал в 2002 году ведущим специалистом отдела кодификации нормативно-правовых актов управления кодификации и систематизации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК. В 2006-2007 годах занимал должность заместителя начальника управления экспертизы подзаконных актов – руководителя отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связей департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.


    В 2007 году поступил в Академию государственного управления при Президенте РК и в 2009 году стал магистром государственного и местного управления.

    Трудовую деятельность Рашид Мынбаев продолжил в должности советника, помощника акима Южно-Казахстанской области, затем был заведующим отделом мониторинга общественных отношений. Кроме того, с 2016 по 2019 годы работал заместителем акима города Кентау, руководителем управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

    С 2020 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя аппарата акима города.

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    Акимат Назначения Шымкент
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