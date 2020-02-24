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Назначен начальник управления полиции Актобе

24 Февраля 2020 14:31
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Назначен начальник управления полиции Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в департаменте полиции был представлен новый начальник управления полиции города Актобе Бауыржан Атабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

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Нового начальника представил первый заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Канат Алиев.

«Полковник полиции Бауыржан Ахметович Атабаев родился в 1969 году. В органах внутренних дел с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в следственных и оперативных подразделениях. С 2016 года руководил управлением в ДП Актюбинской области», - говорится в сообщении пресс-службы.

В завершении мероприятия первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев напомнил о задачах по профилактике и борьбе с преступностью, которые поставлены начальником департамента полиции Актюбинской области и в целом руководством МВД РК. Он особо отметил задачи, направленные на раскрытие преступлений имущественного характера и подростковой преступности, а также обеспечение дорожной безопасности в городе Актобе.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Назначения,
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Автор:

Самал Ендибаева

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