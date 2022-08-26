Назначен начальник управления полиции Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По рекомендации начальника департамента полиции Мангистауской области приказом МВД РК полковник полиции Муханбеткали Нурсултан назначен на должность начальника управления полиции Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Муханбеткали Нурсултан Муханбеткалиевич родился 21 февраля 1979 года в селе Ералы Мангистауской области. Имеет высшее образование, в 2001 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел служит с сентября 2001 года.

Работал на различных руководящих должностях, с 2007 по 2014 годы был начальником отдела криминальной полиции УВД Актау, начальником отделения управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области, с 2014 по 2017 годы - начальником УВД Каракиянского района, с 2017 по 2018 годы - начальником УВД Бейнеуского района, а с 2020 по 2022 годы - заместителем начальника управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.

В 2022 году был назначен начальником управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.





Фото: www.lada.kz