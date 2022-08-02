Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Назначен начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК

    2 Августа 2022 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора РК от 2 августа 2022 г. руководителем службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Сагиев Елдос Алиханович. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Елдос Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.

    Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.

    Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.

    До настоящего назначения – заместитель начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

    Стаж в правоохранительных органах 18 лет.


    Фото: gov.kz
    #Генпрокуратура #Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы