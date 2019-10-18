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Назначен начальник Нацуниверситета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы

18 Октября 2019 11:25
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Назначен начальник Нацуниверситета обороны имени Первого Президента РК – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Султан Камалетдинов назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Султан Буркутбаевич Камалетдинов родился в 1965 году.

Родился в Астраханской области (РФ). Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище; слушатель Военной академии бронетанковых войск; слушатель Военной академии генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Служебная деятельность: командир танкового взвода гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ; начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир танкового батальона, танкового полка, начальник штаба - заместитель командира механизированной дивизии, командир механизированной бригады (1986-2005); заместитель начальника штаба управления командующего войскам регионального командования «Восток» (2006-2008); заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке (01.2008-08.2008); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2010-2012); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Астана» (2012-2013); командующий войсками регионального командования «Астана» (2013-2016); первый заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками ВС МО РК (с 2016 года).

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Назначения,
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