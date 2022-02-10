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    Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области

    10 Февраля 2022, 12:18

    МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел РК на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Личному составу нового главу Департамента полиции представил заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев.

    Аян Сабитович Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при Службе криминальной полиции ГУВД Алматы. С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента. В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Назначения Мангистауская область МВД РК
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