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Назначен начальник Департамента полиции Мангистауской области

31 Января 2020 14:32
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Назначен начальник Департамента полиции Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника Департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Ранее возглавлявший ДП Мангистауской области полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович назначен начальником Департамента полиции города Алматы.

Нового начальника областного Департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.

Жанарбек Бактыбаев родился в 1963 году, в органах внутренних дел с 1983 года Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.


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Ключевые слова: Назначения,
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