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Назначен начальник департамента полиции Алматы

29 Января 2020 17:52
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Назначен начальник департамента полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента и акимом города Алматы на должность начальника Департамента полиции города Алматы назначен полковник полиции Таймерденов Канат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Таймерденов Канат, 1976 года рождения. В органах внутренних дел с 1995 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2012-2017 годах работал первым заместителем начальника Департамента полиции города Алматы. После этого возглавил Департамент полиции Мангистауской области.



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Ключевые слова: Алматы, Назначения, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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