Назначен начальник департамента полиции Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента и акимом города Алматы на должность начальника Департамента полиции города Алматы назначен полковник полиции Таймерденов Канат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Таймерденов Канат, 1976 года рождения. В органах внутренних дел с 1995 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2012-2017 годах работал первым заместителем начальника Департамента полиции города Алматы. После этого возглавил Департамент полиции Мангистауской области.



