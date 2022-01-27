Назначен начальник департамента полиции Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен Арыстангани Заппаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД.

Арыстангани Расилханович Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года. В разные годы работал в полиции Алматы, Степногорска, Акмолинской и Актюбинской областей.

Также был начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД.

С апреля 2019 года руководил департаментом полиции Кызылординской области.

19 июля 2019 года распоряжением Президента был назначен заместителем министра внутренних дел.