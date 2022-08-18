Назначен начальник департамента по делам обороны Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны Республики Казахстан на должность начальника департамента по делам обороны Жамбылской области назначен полковник Зейнелов Нурбол Куантканович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

48-летний Нурбол Зейнелов - уроженец Кызылординской области, имеет высшее образование в области юриспруденции.

На воинской службе состоит с 1997 года.

С 2011 по 2016 год работал в должности заместителя начальника департамента – начальника управления набора военнослужащих по контракту и призыву департамента по делам обороны Жамбылской области.

В 2016 - 2017 годы - заместитель начальника департамента – начальник управления набора военнослужащих по контракту и призыву департамента по делам обороны Павлодарской области.

В 2017 - 2018 годы возглавлял департамент по делам обороны Павлодарской области.

С 2018 по 2022 год работал первым заместителем начальника департамента по делам обороны Жамбылской области – начальник штаба.

Награжден медалями «Мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ степени.



