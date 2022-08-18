Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Назначен начальник департамента по делам обороны Жамбылской области

    18 Августа 2022 22:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны Республики Казахстан на должность начальника департамента по делам обороны Жамбылской области назначен полковник Зейнелов Нурбол Куантканович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    48-летний Нурбол Зейнелов - уроженец Кызылординской области, имеет высшее образование в области юриспруденции.

    На воинской службе состоит с 1997 года.

    С 2011 по 2016 год работал в должности заместителя начальника департамента – начальника управления набора военнослужащих по контракту и призыву департамента по делам обороны Жамбылской области.

    В 2016 - 2017 годы - заместитель начальника департамента – начальник управления набора военнослужащих по контракту и призыву департамента по делам обороны Павлодарской области.

    В 2017 - 2018 годы возглавлял департамент по делам обороны Павлодарской области.

    С 2018 по 2022 год работал первым заместителем начальника департамента по делам обороны Жамбылской области – начальник штаба.

    Награжден медалями «Мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ степени.

    Автор:

    Галина Скрипник

    #Жамбылская область #Армия #Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные чемпионы вернулись с конкурса АрМИ из Армении
    Чемпионат по парашютному многоборью прошел в Алматы
    Сборная Казахстана заняла третье общекомандное место на АрМИ-2022
    Кадровые назначения в РК за неделю
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров