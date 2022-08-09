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    • Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области

    9 Августа 2022 15:31

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области назначен полковник Бауыржан Избасаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Нового начальника ДЧС личному составу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.

    Бауыржан Избасаров родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области. В 2003 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М. Сапарбаева по специальности «юриспруденция», в 2007 году – Кокшетауский технический институт МЧС по специальности «пожарная безопасность».

    В правоохранительных органах работает с января 2002 года, начинал служебную деятельность инспектором государственного пожарного надзора пожарной части № 2 Главного управления государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2021 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.
    #Назначения #МЧС #ДЧС #Жетысуская область
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