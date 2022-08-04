Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области

    4 Августа 2022 17:15

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Пока главой департамента полиции Улытауской области назначили Кайрыкена Алиева. Он занимал должность замначальника департамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распоряжение о данном назначении подписал министр внутренних дел Казахстана. В новой Улытауской области создали департамент полиции, и на сегодняшний день идет укомплектование кадров.

    Кайыркен Алиев прошел путь полицейского с низов - начинал карьеру оперативником 9-го отдела управления внутренних дел Караганды и дослужил до заместителя начальника департамента полиции области.

    Пока что Кайыркен Алиев будет временно исполняющим обязанности начальника департамента полиции Улытауской области. Через месяц станет известно об окончательном утверждении его должности.

    Кайыркену Жетписбаевичу Алиеву - 45 лет, уроженец Жанааркинского района. Имеет два высших образования - окончил Карагандинский юридический институт и Карагандинскую Академию МВД имени Бейсенова. Женат, воспитывает 3 детей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Назначения #Улытауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе
    Житель Сарыагаша ранил ножом женщину и украл сумку с 4 млн тенге
    Назначили нового акима Петропавловска
    Продававшего медикаментозные препараты мужчину задержали в Уральске
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области