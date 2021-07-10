Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Назначен исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РК

    10 Июля 2021, 16:35

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен на должность вице-министра — исполняющего обязанности министра сельского хозяйства РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Е. Карашукеев работал на посту председателя правления холдинга «КазАгро», а также на различных должностях в Администрации Президента, министерствах финансов и сельского хозяйства.

    Сегодня Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил его коллективу Министерства сельского хозяйства.

    Напомним, сегодня Указом Главы государства Омаров Сапархан Кесикбаевич освобожден от должности министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане