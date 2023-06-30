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    Назначен исполняющий обязанности главного архитектора Алматы

    30 Июня 2023, 20:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приказом акима Алматы на должность архитектора – и.о. руководителя управления городского планирования и урбанистики назначен Нурлан Буранбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Буранбаев Нурлан Акабаевич родился 22 декабря 1963 года в городе Актобе. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт в 1988 году.

    Свою трудовую деятельность начал с должности архитектора в проектной организации «Актюбгражданпроект» в Актобе. Работал в частных компаниях и на госслужбе. Занимал руководящие должности в «Гороформлении», в КГП «Актобегеодезия» в Актобе, а также работал советником акима, руководителем отдела архитектуры и градостроительства города Актобе. Впоследствии проработал начальником ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области», главным архитектором «Актюбгражданпроект».

    До назначения на текущую должность он был директором по работе с данными ТОО «НИИ «Алматыгенплан».

    Ранее с 2018 года руководителем управления архитектуры и градостроительства Алматы был Алмасхан Ахмеджанов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Назначения
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