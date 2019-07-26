Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Назначен исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ

    26 Июля 2019, 11:40

    ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о назначении Корнела Феруце исполняющим обязанности генерального директора организации после кончины Юкии Амано, руководившего агентством в течение 10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    «В связи с недавней кончиной генерального директора ЮкииАмано и в целях обеспечения упорядоченного и бесперебойного функционирования агентстваСовет управляющих постановил назначить г-на Корнела Феруцэ исполняющимобязанности генерального директора до заполнения должности генерального директора»,- говорится в заявлении агентства.

    Ранее «МИА» Казинформ сообщало,что Юкия Амано скончался 22 июля после проблем со здоровьем. Амано стал первымазиатом, избранным на пост генерального директора МАГАТЭ в 2009 году. Он долженбыл покинуть пост в 2021 году.

    Первый Президент Казахстана – ЕлбасыНурсултан Назарбаев и Главагосударства Касым-Жомарт Токаев выразили свои соболезнования по случаюкончины Юкии Амано, отметив, что тот внес значительный вклад в укреплениемеждународной безопасности, и это большая утрата для всего международногосообщества.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    ООН Назначения
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    Новости партнеров