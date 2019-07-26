Назначен исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о назначении Корнела Феруце исполняющим обязанности генерального директора организации после кончины Юкии Амано, руководившего агентством в течение 10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«В связи с недавней кончиной генерального директора ЮкииАмано и в целях обеспечения упорядоченного и бесперебойного функционирования агентстваСовет управляющих постановил назначить г-на Корнела Феруцэ исполняющимобязанности генерального директора до заполнения должности генерального директора»,- говорится в заявлении агентства.

Ранее «МИА» Казинформ сообщало,что Юкия Амано скончался 22 июля после проблем со здоровьем. Амано стал первымазиатом, избранным на пост генерального директора МАГАТЭ в 2009 году. Он долженбыл покинуть пост в 2021 году.

Первый Президент Казахстана – ЕлбасыНурсултан Назарбаев и Главагосударства Касым-Жомарт Токаев выразили свои соболезнования по случаюкончины Юкии Амано, отметив, что тот внес значительный вклад в укреплениемеждународной безопасности, и это большая утрата для всего международногосообщества.