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    Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan

    2 Февраля 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

    Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

    Образование: Евразийский национальный университет им. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

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    Нур Отан Назначения
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